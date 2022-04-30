Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı.
Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu dolu minibüs, karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Kazaya bir motosiklet sürücüsü de karıştı. Olayda 4 kişi yaralandı. Ekiplerin olaya müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa