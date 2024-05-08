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Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülen okul müdürünün cenazesi Adli Tıp Kurum'undan alındı

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İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürünün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Eyüpsultan'da yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülen okul müdürünün cenazesi Adli Tıp Kurum'undan alındı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir öğrenci tarafından vurularak öldürülen okul müdürünün cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel bir lisede yabancı uyruklu bir öğrenci okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş edip kaçmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından oğlu ve yakın akrabaları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından Oktugan'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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