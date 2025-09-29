Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralanırken, araç yoğunluğu yaşandı. Kazalar Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde gerçekleşti.
TEM otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de sabah saatlerinde trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa