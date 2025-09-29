Haberler

Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde TEM otoyolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralanırken, araç yoğunluğu yaşandı. Kazalar Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde gerçekleşti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, TEM otoyolu üzerinde birbirine yakın noktalarda meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralanırken, araç yoğunluğu yaşandı.

TEM otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de sabah saatlerinde trafik kazaları yaşandı. Çok sayıda aracın karıştığı kazalarda 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL

