Eyüpsultan'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği

Eyüpsultan'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği
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Eyüpsultan'da bir tekstil fabrikasının teras katında sabah erken saatlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı ve maddi hasar meydana geldi.

Eyüpsultan'da tekstil fabrikasının teras katında sabahın erken saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Orta Çınar Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı tekstil ve kumaş atölyesinin teras katında yangın çıktı. Yangından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri fabrika güzergahındaki yolları kapatarak çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu yangın söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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