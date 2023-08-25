Eyüpsultan'da silahlı çatışma: 1 tutuklama

Eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da eski MHP İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tevfik P'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Tevfik P'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına, 2 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, suça sürüklenen çocuk S.A.P'nin dosyasının da Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmesine karar verdi.

Firari şüpheli F.P. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Olay

Eyüpsultan'da bir iş yerinin önünde otomobillerini park etmek isteyenler ile eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz arasında tartışma çıkmıştı.

Büyüyerek silahlı çatışmaya dönen olayda Köksal Kaçmaz hayatını kaybetmiş, biri ağır 2 kişi yaralanmıştı.