Eyüpsultan'da sahte alkol satışı yapan 1 kişi yakalandı

Eyüpsultan'da 60 TL karşılığında sahte alkol satışı yapan şahıs yakalandı. Öte yandan, 16 adet sarı renkli cam şişe içerisinde bulunan alkol, 31 adet beyaz renkli cam şişe içerisinde bulunan alkol, 12 adet 0.5 mililitre pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkol, 2 adet malt aroması, anason yağı, 4 adet tüp şeklinde alkol testinde kullanılan madde, pipet şeklinde alkol testinde kullanılan madde, ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, sahte alkol satışı yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Eyüpsultan Rami Cuma Mahallesi'nde bulunan adreste 23 Ocak 2023 tarihinde bir şahsın elinde poşetle çıktığı fark edilerek şahıs, ekipler tarafında takibe alındı. Takip sonucunda şahıs durduruldu ve poşet kontrol edildi. Ekipler, poşetin içerisinde bir pet şişede alkol maddesi olduğu gördü ve N.Ç. isimli şahıstan 60 TL karşılığında aldığını tespit etti. N.Ç. isimli şahsın ikamet adresine baskın yapan ekipler, adreste yaptığı aramada; 16 adet sarı renkli cam şişe içerisinde bulunan alkol, 31 adet beyaz renkli cam şişe içerisinde bulunan alkol, 12 adet 0.5 mililitre pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkol, 2 adet malt aroması, anason yağı, 4 adet tüp şeklinde alkol testinde kullanılan madde, pipet şeklinde alkol testinde kullanılan madde, ele geçirdi.

Konuyla ilgili yakalanan N.Ç. isimli şahıs ise karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. - İSTANBUL