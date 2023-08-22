Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin saldırısı güvenlik kamerasında

Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla iki kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı. Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı. Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla iki kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.

Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.