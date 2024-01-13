Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz genci darp eden kağıt toplayıcısı tutuklandı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir genci darp ederek bacağını kıran kağıt toplayıcısı M.K. polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, 3 Ocak 2024 günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı M.K., sokak üzerinde bulunan sağır ve dilsiz olan A.Y.'i darp etti. Darp sonucu yere düşen A.Y., yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede, sol bacağının kırık olduğu tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrası A.Y.'yi, darp eden kağıt toplayıcısı saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.K.'nın, daha önceden hırsızlık ve tehdit suçlarından 19 yıl 50 ay 109 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.