Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'da park yerinden çıkan sürücü yaşlı kadını ezdi

Güncelleme:

Eyüpsultan'da park yerinden çıkmaya çalışırken bir anda gaza fazla basan sürücü, yolda yürüyen 85 yaşındaki yaşlı kadını ezdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da park yerinden çıkmaya çalışırken bir anda gaza fazla basan sürücü, yolda yürüyen 85 yaşındaki yaşlı kadını ezdi. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı. Feci kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 16 Şubat Cuma günü Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otomobili park ettiği yerden çıkarmaya çalışan H.V. isimli sürücü, yanlışlıkla gaza bastı. Bu sırada bir anda aracın hakimiyetini kaybeden sürücü yolda yürüyen 85 yaşındaki S.T. isimli kadına çarptı.

Yaşlı kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle kadını altına alan otomobil, dükkana çarparak durabildi. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polisin park yerinden çıkarken bir anda hızlandığı ardından yolda yürüyen yaşlı kadına çarptığı görülüyor. Öte yandan kazanın ardından sürücünün gözaltına alındığı, yaşlı kadının da hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Güvenlik Trafik Kaza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title