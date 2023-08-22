Eyüpsultan'da park tartışması kavgaya dönüştü: MHP eski ilçe başkanı silahla vurularak öldü

İstanbul, Eyüpsultan'da yaşanan park etme tartışması kavgaya dönüşerek MHP eski Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz'ın silahla vurularak hayatını kaybetmesine ve bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL, EYÜPSULTAN'da park etme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu MHP eski Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz silahla vurularak hayatını kaybederken, Yunus Kaya da yaralandı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kafe sahibi (K.K) ile işyeri önüne araç park eden (Faruk P), (T.P), (S.A.P) ve (Fuat P) adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada (K.K) adlı işyeri sahibi hayatını kaybederken, (Fuat P) ve olay yerinde bulunan (Y.K) isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli (Faruk P) dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.