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Eyüpsultan'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde park halindeki bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmalarla söndürüldü. Kesin çıkış nedeni inceleme sonrası belirlenecek.

Eyüpsultan'da, park halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüs, alev alev yanarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Alibeyköy Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Yangın kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbar üzerine polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, otobüs ise hurdaya döndü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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