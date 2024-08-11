Eyüpsultan'da Otomobil Yangınında Vatandaşlar Müdahale Etti

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangına yoldan geçen diğer vatandaşlar su bidonları ve yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yaşanan panik kameraya yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Eyüpsultan Hz. Halid Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Aracı durduran sürücü kendisini güçlükle dışarıya attı. Araçtan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su doldurdukları kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çevredekilerin çabasıyla söndürülemeyince gelen itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan alevlerin yükseldiği otomobildeki yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL