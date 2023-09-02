Eyüpsultan'da Otomobil Hırsızlığı

EYÜPSULTAN'da, park halindeki otomobilin hayalet ekranını söktükten sonra uzaklaşan hırsızlar, geri gelerek otomobilin torpidosundaki güneş gözlüğünü çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü, saat 05.15 sıralarında, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. 34 AF 3972 plakalı otomobilini evinin önüne park eden sürücü, sabah işe gitmek için dışarı çıktığında otomobilin arka kelebek camının kırık olduğunu fark etti. Otomobilin içini kontrol eden sürücü, aracın konsolunun sökülerek hayalet ekranının çalındığını gördüğünde, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını izledi. Şüphelilerin otomobili soydukları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

HIRSIZLIK GERİ GELİP TORPİDODAKİ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ DE ÇALDI

Görüntülerde, şüpheliler, otomobilin arka kelebek camını kırarak kapıyı açıyorlar. Otomobilin konsolunu sökerek hayalet ekranı çalıp geldikleri otomobille uzaklaşıyor. Bir süre sonra yeniden soydukları otomobilin yanına gelen şüpheliler, otomobilin torpidosundaki güneş gözlüğünü çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.