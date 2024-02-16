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Eyüpsultan'da Otomobil Güvenlik Kulübesine Daldı

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Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, gıda firması önünde bulunan güvenlik kulübesine daldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, gıda firması önünde bulunan güvenlik kulübesine daldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 09.00 sularında, Eyüpsultan'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nin üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağıya inen kadın sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir gıda firmasının ön kapısında bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Ardından otomobil firma bahçesinde bulunan kamyonete çarparak durabildi. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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