Eyüpsultan'da Minibüste Yangın Çıktı

Eyüpsultan'da Minibüste Yangın Çıktı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Eyüpsultan'da cadde üzerinde bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde bir minibüste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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