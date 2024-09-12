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Eyüpsultan'da Maskeli Saldırgan Silahla Ateş Açtı: 2 Yaralı

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İstanbul Eyüpsultan'da maskeli bir kişi, aralarında husumet bulunan bir şahsa silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs ve o esnada yoldan geçen bir kadın yaralanırken, saldırgan kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Eyüpsultan'da maskeli bir kişi, iddiaya göre aralarında husumet bulunan şahsa silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs ve o esnada yoldan geçen bir kadın yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Caddesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, maske takan bir şüpheli aralarında husumet bulunan adamı takip etmeye başladı. Uygun zamanda şüpheli, silahını çıkararak takip ettiği adama ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs kasığından vuruldu. Yaralanan adam belindeki silahı çıkarırken, saldırgan kaçarak ateş etmeye devam etti. Rastgele sıkılan mermilerden biri, o sırada olay yerinden geçen bir kadının bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Yüzü maskeli bir çocuk hasmını görüp ateş etmeye başladı"

Olaya tanık olan Ahmet Furkan Gören, "Yüzü maskeli bir çocuk geliyor. 5 dakika burada dolaştıktan sonra hasmını görüyor ve ateş etmeye başlıyor. Adam silaha davranınca çocuk kaçmaya başlıyor, dengesizce ateş ediyor. Bir kadına mermi geliyor. Bu yoldan da kaçıp gidiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan istanbul 3-sayfa Güncel Polis

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