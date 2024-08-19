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Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

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İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcuya gelen silahlı şahıs, 5 bin lira parayı gasp edip kaçtı. Olay anında yanında olan 2 çocuğunun da şahsın çocukları olduğu iddia edildi.

Eyüpsultan'da kuyumcu soygunu kamerada

Eyüpsultan'da kuyumcuyu soymaya çocuklarıyla geldi iddiası

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz ay bir kuyumcuya gelen silahlı şahıs, 5 bin lira parayı gasp edip kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken olaydan kısa süre sonra yakalanan şahısın olay anında yanında olan 2 çocuğun kendi çocukları olduğu ileri sürüldü.

Olay, geçtiğimiz 11 Temmuz günü Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre daha önceden çeşitli suçlardan kaydı olduğu bilinen T.G. isimli silahlı soyguncu, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya geldi. Silahını çekip para isteyen T.G. 5 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri tarafından kısa sürede sakladığı evde yakalandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde T.G.'nin silahla içeriye girmesi ve kuyumcuya doğrultması görüldü. Görüntülerin devamında ise T.G.'nin arkasından 2 çocuğun da olay sırasında dükkana girdiği görüldü. Çocuklar şahısın çocukları olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan İstanbul 3-sayfa Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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