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Eyüpsultan'da kaza yapan polis şehit oldu

Eyüpsultan'da kaza yapan polis şehit oldu
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Eyüpsultan'da görevi başındayken seyir halindeki bir otomobille çarpışan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eyüpsultan'da görevi başındayken seyir halindeki bir otomobille çarpışan motosikletli polis memuru Emirhan Aramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında Sakarya Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru kazaya karıştı. Otomobilin ve motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru Emirhan Aramış ağır yaralandı. Kazada diğer polis memuru ise hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ilk müdahalenin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Aramış hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Aramış'a cenaze töreni düzenlenecek

Şehit polis memurunun cenazesinin, bugün saat 11.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yapılacak törenin ardından memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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