Üye Girişi
Haberler

Eyüpsultan'da kaza sonrası kaybolan cep telefonu bulundu

Güncelleme:

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.

Eyüpsultan'da lüks aracıyla 1 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 17 yaşındaki T.C'nin karıştığı kazada yaralanan kişinin kaybolan cep telefonu, yurt dışına kaçan Yazar Eylem Tok'un kullandığı araçta bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göktürk'teki Belgrad orman yolunda 1 Mart Cuma günü gece saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında yaralı mağdurlardan İ.G.'nin kayıp telefonunun bulunması konusunda inceleme başlattı. Olayda kazaya tanık olan Z.H.T'nin, bir yaralıya yardım etmek için telefonu aldığını sonrasında dalgınlıkla yanında götürdüğü, daha sonra da cep telefonunu site duvarının üzerine bıraktığı, çalışmalar sonucunda ekipler tarafından tespit edildi.

Ekipler, sitenin güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alınan cep telefonunun yine kazaya tanık olan D.Ö'nün annesi B.Ö tarafından alındığını ve o esnada kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin annesi Eylem Tok'un da orada bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalardan sonra, cep telefonun Tok'un siteye geldiği ve A.K'nin kullandığı araca konulduğu ve taşıtın kontrolü sırasında yine sürücü tarafından bulduğu tespit edildi. Telefon, A.K tarafından emniyete teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Eyüpsultan Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Aytekin Aktaş kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Urla Belediye Başkan adayı Aytekin Aktaş kimdir? Eyyüp Çiçek kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Eyyüp Çiçek kimdir? Mehmet Ali Öztürk kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Tire Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Öztürk kimdir? Uğur Fırat Kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Uğur Fırat kimdir? Dilber Sevay kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Dilber Sevay kimdir? Firdevs Mursallı kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Firdevs Mursallı kimdir? Zeki Günaydın kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Zeki Günaydın kimdir? Sefa Köken kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sefa Köken kimdir? Süleyman Şencan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Süleyman Şencan kimdir? Mustafa Tosunlar kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Mustafa Tosunlar kimdir? Oylun Ercan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Foça Belediye Başkan adayı Oylun Ercan kimdir? Gizem Ayrancı Demirhan kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı Gizem Ayrancı Demirhan kimdir? Gülhan Atış kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Konak Belediye Başkan adayı Gülhan Atış kimdir? Alp İçen kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı Alp İçen kimdir? Bayram Babatutmaz kimdir? Türkiye İşçi Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı Bayram Babatutmaz kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title