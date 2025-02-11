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Eyüpsultan'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

Eyüpsultan'da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu
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Eyüpsultan'da etkili olan kar yağışı, araçların kaymasına ve park halindeki araçlara çarpmasına neden oldu. Kazanın anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyüpsultan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Yokuş aşağıya kayarak ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Yaşanan kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışı Eyüpsultan'da da etkili olmaya başladı. Kısa sürede beyaz örtüye neden olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesinde yokuş aşağıya doğru kaymaya başlayan otomobil, park halindeki araçlara çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kaza anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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