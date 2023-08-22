Eyüpsultan'da Kafe Sahibine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Eyüpsultan'da kafenin önüne park eden aracın çekmesini isteyen iş yeri sahibiyle araç sahibi arasında çıkan arbede sonucu, araç sahibinin arkadaşları kafe sahibine silahla saldırdı. Saldırıda eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Eyüpsultan'da iş yeri önünde meydana gelen silahlı saldırıda MHP Eyüpsultan eski ilçe başkanı Köksal Kaçmaz öldü, bir kişi yaralandı.

Köksal Kaçmaz ile Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki iş yeri önüne otomobillerini park etmek isteyenler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu gruptakilerden biri, silahla Köksal Kaçmaz ve yanındaki Y.K'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Y.K. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis caddeye güvenlik şeridi çekerek iş yeri önünde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.