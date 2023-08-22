Eyüpsultan'da Kafe Önünde Silahlı Olay: 1 Ölü, 2 Yaralı

Eski MHP Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz, Eyüpsultan'da bir kafe önünde park nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eyüpsultan'da bir kafe önünde park nedeniyle gerçekleşen olayda eski MHP Eyüpsultan ilçe başkanı Köksal Kaçmaz iş yerinin önünde silahla vurularak hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan ilçemizin Sakarya Mahallesi'ndeki iş yeri (kafe) önüne araç park etme tartışmasından çıktığı değerlendirilen kavga olayı, silahlı çatışmaya dönüşmüş, meydana gelen çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştır. Olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde; kafe sahibi K.K. ile iş yeri önüne araç park eden Faruk P, T.P., S.A.P. ve Fuat P. adlı şahıslar arasında yaşanan tartışmada K.K. adlı iş yeri sahibi hayatını kaybederken, Fuat P. ve olay yerinde bulunan Y.K. isimli şahıs vurularak ağır yaralanmıştır. Olayda silah kullanan firari şüpheli Faruk P. dışındaki şüpheliler gözaltına alınmış olup, firari şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL