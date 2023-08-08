Eyüpsultan'da Kadına Şiddet İddiası: Ahmet Çelik Hakim Karşısında

Eyüpsultan'da kendisini korumak için barikat kuran Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Çelik hakim karşısına çıktı. Duruşmada Acu, yaşadığı zulmü anlatırken Çelik iddiaları reddetti. Mahkeme, Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EYÜPSULTAN'da, kendisini korumak için evinin önüne barikat kuran Dilek Acu'ya şiddet uyguladığı iddia edilen Ahmet Çelik (46) hakim karşısına çıktı. Duruşmada ağlayarak ifade veren Acu, "Kendisinden zulümden başka hiçbirşey görmedim. Bizi bir lokma ekmeğe muhtaç ettiler. Evimin kameralarını, elektrik panolarını söktü. Hayatım sözkonusu bu adam çıktıktan sonra beni öldürmeye yemin etti" dedi. Ahmet Çelik ise iddiaları reddetti. Mahkeme Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bakırköy 59. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Çelik bulunduğu cezaevinden getirilirken müşteki Dilek Acu ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM"

"BU ADAM ÇIKTIKTAN SONRA BENİ ÖLDÜRMEYE YEMİN ETTİ"

"ANNELER ÖLDÜRÜLMESİN ÇOCUKLAR KİMSESİZ KALMASIN"

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik ile müşteki Dilek Acu'nun geçmiş dönemde beraber yaşadıkları, 1 çocuklarının bulunduğu, 2022 yılında ayrıldıkları ve belirlenemeyen bir sebeple araların husumet oluştuğu anlatıldı. Çelik'in 5 Haziran 2023'de hakkında uzaklaştırma kararı verilen müştekinin evine geldiği, bıçakları birbirine sürterek tehditte bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Çelik'in 'Silahla tehdit', 'Hakaret' ve 'Israrlı takip' suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.