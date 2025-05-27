Eyüpsultan'da İnşaatta Yangın, İşçiler Paniğe Kapıldı

Eyüpsultan'da İnşaatta Yangın, İşçiler Paniğe Kapıldı
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Eyüpsultan'da bir inşaat konteynerinde çıkan yangın, işçilerin panik içinde kaçmasına neden oldu. Alevler kısa sürede söndürüldü, ancak can kaybı yaşanmadı.

Eyüpsultan'da inşaat işçilerinin alevlerden kaçışı kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İşçiler alevlerin sardığı konteynerden can havliyle kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 09.40 sıralarında Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden Öğretmenler Sitesi'nde çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada içeride bulunan işçiler alevlerin arasından kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede söndürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerin yanmaya başladığı sırada işçilerin can havliyle kaçtıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
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