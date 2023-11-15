Eyüpsultan'da İki Kuzenini Öldüren Sanığın Mütalaası Açıklandı

Eyüpsultan'da iki kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ali Mumcu'nun yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Sanığın, iki kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ali Mumcu, tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. Olayda yaralanan Mehmet Yaşar Mumcu ve öldürülen Cevdet ve Cahit Mumcu'nun yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

"SİLAHI BULUP POLİSE TESLİM ETTİM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Alperen Işık, "Olay yerinde değildim. Olayı görmedim. Neden olduğuna dair bir bilgim yok. Olay olduktan sonra silahı buldum. Silah poşetin içindeydi. Silahı poşetten hiç çıkarmadım, elime almadım. Polise teslim ettim. Olaydan hemen sonra Ali Mumcu'yu koşarken gördüm ama yakalayamadık. Silah poşetin içindeydi" dedi.

BALIKESİRDEN 2 SİLAHLA GELMİŞ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, olay günü Mehmet Yaşar Mumcu'nun asker eğlencesinin olduğu, eğlenceye katılan Cevdet ve Cahit Mumcu'nun daha sonra eğlenceden ayrıldığı anlatıldı. Ali Mumcu'nun elindeki poşet içerisinde bulunan silahla teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'nun evine gittiği ve bir süre birlikte yürüdükleri belirtildi. Ali Mumcu'nun silahla Cahit Mumcu'ya birkaç el ateş ettiği, engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası Cevdet Mumcu'ya da birkaç el ateş ettiği öne sürüldü. Ali Mumcu'nun yere düşen Cevdet Mumcu'ya birkaç el daha ateş ettiği iddia edildi. Ali Mumcu'nun olaydan önce Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine dikkat çekilerek, bu nedenle cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiği kaydedildi. Balıkesir'den 2 silahla gelen Ali Mumcu'nun Cevdet ve Cahit Mumcu'yu tasarlayarak kasten öldürdüğü, Mehmet Yaşar Mumcu'yu da öldürmeye teşebbüs ettiği ifade edildi.

SAVCI İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 18 YILA KADAR HAPSİ İSTEDİ

Savcı, Ali Mumcu'nun "Cevdet Mumcu ve Cahit Mumcu'yu tasarlayarak kasten öldürme", "Mehmet Yaşar Mumcu'yu kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"BELİMDE YARA VARDI SİLAHI O NEDENLE POŞETTE TAŞIDIM"

Duruşmada söz verilen Ali Mumcu, "Ateş ettikten sonra silahı olay yerinde fırlattım. Silahı poşet içerisine koymadım. İş yerimden dolayı silah taşıyordum. Elimde poşet olmasının nedeni, belimde yara vardı. 40'a yakın dikiş atılmıştı. Bu nedenle silahı belime takamadığım için poşetin içinde taşıyordum. Otobüs ile seyahat ettiğim için silah belimde olunca dikişlerime değiyordu. Nasıl tasarlamış olabilirim. Onların attığı konuma gittim. "Çoluk çocuğumu niye tehdit ettiniz?" dedim. "Ağabeyim ilerde, anlatacak sana" dedi. Arkamda da 4 kişi vardı. Bana 2 el ateş edildi. Orada bulunan 2 kovan, bana ateş edilen silaha aittir. Cevdet üzerime gelince, Cahit de elini beline atınca 3 defa doldur boşalt yaptım. Olay yerinde bulunan dolu kovanlar da bu kovanlardır. Kendimi korumak için ateş ettim" dedi.

MAHKEME MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA HAZIRLAMASI İÇİN SÜRE VERDİ

Mahkeme heyeti, Ali Mumcu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktuller Cevdet (50) ve Cahit Mumcu'nun (42) kardeş olduğu, müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun (23) ise ölen Cevdet Mumcu'nun (42) oğlu olduğu belirtiliyor. Müşteki Mehmet Yaşar Mumcu'nun askere gidecek olması sebebiyle eğlence düzenlendiği anlatılan iddianamede, etkinliğe katılan maktullerin bir süre sonra asker eğlencesinden ayrıldığı kaydediliyor. İddianamede, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak'ta 28 Temmuz 2021'de Ali Mumcu'nun bir süre birlikte yürüdüğü teyzesinin oğlu Cahit Mumcu'ya silahla ateş ettiğine yer verilerek, sanığın kendisine engel olmaya çalışan Mehmet Yaşar Mumcu ile babası maktul Cevdet Mumcu'ya da silahla ateş ettiği anlatılıyor. Olay öncesinde sanık Ali Mumcu'nun maktul Cahit Mumcu'yu tehdit ettiğine yer verilen iddianamede, bu nedenle açılan soruşturmada tarafların uzlaşması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtiliyor. İddianamede, Ali Mumcu'nun Cevdet ile Cahit Mumcu'ya karşı "Tasarlayarak kasten öldürme", Mehmet Yaşar Mumcu'ya karşı ise "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.