Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Hasdal-Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özer Çakır idaresindeki 34 ZER 33 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 GMG 398 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü Özer Çakır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki iki yolcu kazayı yara almadan atlatırken, hafriyat kamyonunda ise küçük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı yönünde tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı