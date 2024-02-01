Eyüpsultan'da Güzellik Merkezinde Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Eyüpsultan'da eşine ait güzellik merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alınırken, aynı adreste 2 kilogram uyuşturucu madde ve 74 bin 595 lira ele geçirildi.

Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 34 LAB 55 plakalı bir aracın bölgede uyuşturucu taşındığını, şüphelinin isminin Mehmet olduğunu ve Karadolap Mahallesi 2. Fulya Sokak'ta oturduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 LAB 55 plakalı aracın Bahar Ü.'ye ait olduğu ve eşinin Mehmet Ü. olduğu belirlendi. Şüphelilerin Karadolap Mahallesi 2. Fulya Sokak'ta ikamet ettiği ayrıca Bahar Ü.'nün aynı adreste bir güzellik merkezi bulunduğu belirlendi. Mehmet Ü.'nün sık sık güzellik merkezine gittiğini tespit eden ekipler konuyu nöbetçi savcıya bildirerek arama izni talep etti. Ekipler şüphelilerin evini ve güzellik merkezini aradı.

Adreslerde yapılan aramalarda, güzellik merkezinde bulunan lavabonun çekmecesi altında toplam 2 kilo 47,45 gram uyuşturucu madde ve iş yerinin koltuğu üzerinde 74 bin 595 lira bulunması üzerine Mehmet Ü. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL