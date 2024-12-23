Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

Eyüpsultan'da gecekonduda yaşanan patlamada evin duvarı yıkıldı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir vatandaş yaralanırken evin yan cephe duvarı ise bahçeye yıkıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C. isimli bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi, ekipleri tarafından araştırılıyor.