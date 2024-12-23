Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'ye ziyaretlerimiz bundan sonra artarak devam edecek
Erdoğan ne zaman Suriye'ye gidecek? Kabine sonrası çarpıcı açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Eyüpsultan'da gecekonduda yaşanan patlamada evin duvarı yıkıldı: 1 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bir vatandaş yaralanırken evin yan cephe duvarı ise bahçeye yıkıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Başak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C. isimli bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken doğalgaz ekipleri tarafından gecekondunun doğalgazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi, ekipleri tarafından araştırılıyor.

Eyüpsultan'da Gecekonduda Patlama: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
img

Tek patron Mourinho! Bunu yapmayanı kadro dışı bırakacak
img

Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan'ı açık açık tehdit etti
img

Ciner Yayın Grubu el değiştirdi! İşte yeni sahibi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Son Dakika Haberleri

Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzurum, Malatya, Kayseri okullar tatil mi 24 Aralık Salı? Adıyaman okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Gaziantep'te okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Gaziantep Valiliği)? Hatay'da okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Hatay Valiliği)? Osmaniye tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Osmaniye Valiliği)? Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir kaç yaşında, nereli? Mersin okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Mersin Valiliği)? Asgari Ücret 4. toplantı ne zaman? Adana okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Adana Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.