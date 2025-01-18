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Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını: Maddi Zarar Var

Eyüpsultan'da Gecekondu Yangını: Maddi Zarar Var
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İstanbul Eyüpsultan'da çıkan gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı fakat büyük maddi zarar meydana geldi.

Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da çıkan yangında bir gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gecekonduda büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yaşanan yangın ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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