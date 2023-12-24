Eyüpsultan'da Elektrik Telllerinden Kıvılcım Çıktı

Eyüpsultan'da sokak arasında bulunan ve kısa devre yapan elektrik tellerinden kıvılcım çıktı. Tellerin patladığı anlar kameralara anbean yansıdı.

Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir sokakta bulunan elektrik direğinin tellerinden bir anda kıvılcım çıkmaya başladı. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda kıvılcımların etkisiyle sokak adeta gündüz gibi aydınlandı. Evlerin çok yakınında gerçekleşen olayda mahalle sakinleri de panik yaşadı. Patlama sesi de çıkaran elektrik telleri için ilgili BEDAŞ'a ihbarda bulunulurken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL