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Eyüpsultan'da Elektrik Kablolarında Yangın

Eyüpsultan'da Elektrik Kablolarında Yangın
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Eyüpsultan'da elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi ve bazı kablolar yere düştü. Çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Eyüpsultan'da elektrik kablolarında yangın çıktı. Alev alan kabloların bir kısmı yere düşerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik kablolarında yangın çıktı. Alevlerin sardığı kabloların bir kısmı koparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar endişeyle yanan kabloları izlerken, bazıları cep telefonu kameralarıyla görüntü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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