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Eyüpsultan'da Düğün Salonuna Patlayıcı Atıldı

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Eyüpsultan'da bir düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişilerin attığı patlayıcı madde sonrası silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, ancak olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da bir düğün salonunun birinci katına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Patlama sonrası silahla etrafa iki el ateş edilirken saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 21.40 sıralarında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı bir düğün salonunun 1'inci katına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı. Şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Salonun 2'nci katında düğüne gelen vatandaşlar patlama sonrası kendilerini dışarı atarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve salonda uzun süre incelemelerde bulundu.

Meydana gelen saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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