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Eyüpsultan'da Deprem Anı: Berberden Kaçış Anları Kamerada

Eyüpsultan'da Deprem Anı: Berberden Kaçış Anları Kamerada
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İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin Eyüpsultan'daki bir berberde yakalanan vatandaşlar panikle dışarıya çıkması güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin etkisi ise kent genelinde hissedildi.

Eyüpsultan'da deprem anı: Berberden kendilerini böyle dışarı attılar

İSTANBUL - İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme Eyüpsultan'da bulunan berberde yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 3.9'luk depremin ardından, İstanbul'da ikinci kez 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, sarsıntıya Eyüpsultan'da bulunan bir berberde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Vatandaşların deprem esnasında berberden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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