Değnekçilik yapan şahıs polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı... O anlar kamerada - Haberler

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Değnekçilik yapan şahıs polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Değnekçilik yapan şahıs polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı.

Değnekçilik yapan şahıs polislerden de para isteyince suçüstü yakalandı... O anlar kamerada

İSTANBUL Eyüpsultan'da "değnekçilik" yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarından da para isteyen değnekçinin o anları kameralara yansıdı.

Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi üzerine araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep eden Kubat R. isimli şahısı sivil trafik ekipleri takibe aldı. Sivil polis ekipleri cadde üzerine park etmek isteyince polislerin yanına gelen değnekçi ekiplerden de ücret talep etti. Bunun üzerine "değnekçilik" yapan Kubat R. isimli şahıs sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

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