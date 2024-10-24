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Eyüpsultan'da Çocuk Yangına Sebep Oldu

Eyüpsultan'da Çocuk Yangına Sebep Oldu
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Eyüpsultan'da çakmakla oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu, evde yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Eyüpsultan'da iddiaya göre çakmakla oynayan bir kız çocuğu evi yaktı. Alev alev yanan gecekondu, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Çıkrık Sokak'taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, 5 yaşındaki bir kız çocuğu çakmakla oynarken, evde bulunan eşyayı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, anne ve çocuk kendini dışarıya attı. Alev alev yanan gecekonduyu gören vatandaşlar, yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, evde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangın sebebiyle oluşan yoğun duman tahliye edildi. Yangında yaralı olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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