Eyüpsultan'da Çatı Yangını, İki Binayı Tehdit Etti

Eyüpsultan'da 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, yandaki iki binanın çatısına sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Göktürk Merkez Mahallesi Çeşmebaşı Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangın yandaki iki binanın çatısına da kısmen sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL