Eyüpsultan'da gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde bulurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde buldu

Eyüpsultan'da bir işyerine silahlı saldırı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da gece saatlerinde kimliği belirsiz şüpheli şahıslar tarafından bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Sabah iş yerine gelen esnaf, dükkanını kurşunlanmış halde bulurken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Eyüpsultan'ın Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler siyah renkte bir araç ile yapı malzemeleri satan dükkanın önüne gelerek işyerinin camına doğru ateş etmeye başladı. Şahısların silahından çıkan 6 adet kurşun işyerinin camına isabet etti. Saldırı sonrası şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay esnasında dükkanın kapalı olmasından dolayı herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, silahlı saldırı sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sabah iş yerini açınca fark etti

Sabah iş yerini açmak için gelen işyeri sahibi camlarında oluşan kurşun izlerine görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, silahlı saldırının gerçekleştiği noktada incelemelerde bulundu.

"Sabah baktığımızda camda 6 el ateş izi vardı"

Mahalle esnaflarından Nevzat Özen silahlı saldırıyı komşunun dükkanı açtıktan sonra fark ettiğini dile getirerek, " Sabah arkadaşlar silah sesi duyduklarını söylediler. Arkadaş dükkanı açmaya geç geldi. O dükkanı açtıktan sonra farkında vardık. Gece ses duyulmuş. Bir baktık camda kurşun izleri var. Arkadaşımız 7 senedir burada esnaflık yapıyor. Kimseye karşı bir husumeti yok. Yani bizim bildiğimiz yok. Görenler gece ses geldiğini söylüyor o kadar. Kimse ateş edeni görmemiş. Arabayla gelmişler ama o da tam görünmüyor karanlıkta olduğu için. Gece 02.30- 03.00 arası ateş etmişler. Komşuların çoğu duymuş. Biz sabah baktığımızda camda 6 el ateş izi vardı" dedi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalama çalışması başlatırken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.