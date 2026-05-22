Eyüpsultan'da Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
İstanbul Eyüpsultan'da İl Ticaret Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi yol üstü dinlenme tesislerindeki işletmelere fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yol üstü dinlenme tesislerinde yer alan işletmelere yönelik fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak işlem başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı ekiplerince şehirlerarası seyahatlerin artış gösterdiği Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sıkça kullandığı, yol üstü dinlenme tesislerinde yer alan gıda işletmelerine yönelik fahiş fiyat, fiyat etiketi uygunluğu ve haksız fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Eyüpsultan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yol üstü dinlenme tesislerinde yer alan restoran, kafe ve marketler denetlendi. Özellikle raflarda yer alan fiyat etiketinin kasa fiyatı ile uyumluluğu, ürün gramajı uygunluğu değerlendirildi. Denetimlerde fiyat etiketi olmadığı tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutularak işlem başlatıldı. Öte yandan vatandaşların güvenli, şeffaf ve adil bir alışveriş ortamına erişebilmesi için İstanbul genelinde İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerin bayram süresince kesintisiz devam edileceği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
