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Eyüpsultan'da Babasını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa 21 Yıl Hapis Cezası

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Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğini de belirterek sanığı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eyüpsultan'da herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babasını bıçaklayarak öldüren Mert Can Aydın'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğini de belirterek sanığı 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eyüpsultan'da 20 Mart 2023'de herhangi bir işte çalışmadığı için kendisiyle tartıştığı iddiasıyla babası Kenan Aydın'ı (49) bıçaklayarak öldüren sanık Mert Can Aydın'ın (25) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mert Can Aydın ve avukatı hazır bulundu.

Pişman olduğunu söyledi

Sanık Aydın duruşmadaki savunmasında pişman olduğunu söyledi. Aydın'ın avukatı ise "Sanığın kafasına bastonla vurulması suretiyle baston kırılmış, kırık baston da emniyet birimlerince muhafaza altına alınmıştır. Sanık olayda babasının öldüğünü düşünmemiştir, anneannesini arayınca öldüğünü öğrenmiştir. Olay sırasında güncel ve devam eden bir saldırı karşısında meşru savunmada bulunmuştur" şeklinde konuştu.

"O anki korku ve panikle beni öldüreceğini zannettim"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Aydın, "Babam bana sopayla vurduktan sonra kafam kanadı. Babamın elini, beline attığını gördüm. O anki korku ve panikle beni öldüreceğini zannettim" ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimiyle 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Can Aydın'ı 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydın'ın, vefat eden babasının hakaret içerikli, rencide edici laflarının ve tokat atılmasının, suçun 'haksız tahrik' altında işlediği sonucuna vardığını belirten heyet, bu cezayı 21 yıla indirdi. Ayrıca sanık Aydın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert Can Aydın'ın haksız tahrik altında 'babaya karşı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Mert Can Aydın Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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