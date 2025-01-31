Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi

Kılıçlı yemin töreni soruşturmasında teğmenler için karar çıktı
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki
Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz

"Yapmayın dedik dinlemediniz, iktidara geldiğimizde..."
ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Cenaze Töreniyle Uğurlandı

Eyüpsultan'da Aile Katliamı: 4 Kişi Cenaze Töreniyle Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y. tarafından öldürülen 4 aile üyesi, Sultangazi'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayın faali B.Y. Bursa'da yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki B.Y. tarafından öldürülen aynı aileden 4 kişi, Sultangazi'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32), kız kardeşi Zilan Yenigün (12) ve anneannesi Fatma İnce'yi (71) öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa'da yakalanan B.Y., Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmiş ardından adliyeye sevk edilmişti.

Son yolculuklarına uğurlandı

Öğle saatlerinde Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler Alibeyköy'deki gasilhaneye getirildi. Ardından gasilhaneden alınan Fatma İnce, Zilan Yenigün, Mehmet Yenigün, Aysun Yenigün Sultangazi'deki Hediye Hanım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığı'na toprağa verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan'ın Özel için sarf ettiği sözler çok su kaldırır
img

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek

Tüm Türkiye buz kesecek
Mazbatası iptal edilen eşinin yerine seçilen kadının da muhtarlığı düşürüldü

Önce eşine şimdi kendisine muhtarlıktan el çektirildi
Ünlü oyuncu Sezai Altekin'in cenaze törenine bir avuç insan katıldı

Ünlü oyuncuya büyük ayıp! Cenazesine bir avuç insan katıldı
Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha

Türk televizyon tarihine geçecek bir yayın kazası daha
Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi

Fenomen dizi final yapıyor!
Galatasaraylı yöneticiler maç sonu soluğu yıldız futbolcunun yanında aldı

Maç biter bitmez yanına koştular

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.