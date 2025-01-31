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Eyüpsultan'da Aile Cinayeti: 4 Kişi Öldürüldü

Eyüpsultan'da Aile Cinayeti: 4 Kişi Öldürüldü
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Eyüpsultan'da kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 bireyi öldürdü. Olay yerinde yapılan inceleme devam ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Eyüpsultan'da iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü. Kaldıkları evde 4 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Olay, 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.Y., annesi F.İ., karısı A.Y. ve kızı D.Y. kimliği belirlenemeyen kişi tarafından öldürüldü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. M.Y.'nin oğlu B.Y.'nin ise olay esnasında orada olmadığı, şu anda da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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