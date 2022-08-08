Eyüpsultan'da 4 otomobilin hayalet göstergeleri ve panellerini çalan iki hırsız yakalandı - Haberler

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Eyüpsultan'da 4 otomobilin hayalet göstergeleri ve panellerini çalan iki hırsız yakalandı

Eyüpsultan'da 4 otomobilin hayalet göstergeleri ve panellerini çalan iki hırsız yakalandı

Eyüpsultan'da bir otoparktan 4 otomobilin hayalet ekranları ve gösterge panellerini çalan iki hırsız, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı.

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Eyüpsultan'da bir otoparktan 4 otomobilin hayalet ekranları ve gösterge panellerini çalan iki hırsız, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada yakalandı. Yakalanan iki hırsız otodan hırsızlık yapma suçundan tutuklandı.

Olay 30 Temmuz 04.30'da Eyüpsultan Sakarya Mahallesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye 4 otomobilin hayalet ekranları ve gösterge panelleri çalındı. Durumu fark eden polis ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine otopark ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.

Hırsızlar Avcılar'da yakalandı

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızların kimliklerini ve araç plakalarını tespit etti. Avcılar'da gerçekleştirilen bir uygulamada da hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. H.G ve E.K . isimli yaşı küçük hırsızlar, yapılan sorguda suçlarını itiraf etti. Hırsızların çaldığı hayalet ekranlar ve gösterge panelleri de sahiplerine teslim edildi.

Hırsızlar, otodan hırsızlık suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eyüpsultan Avcılar 3. Sayfa Haberler

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