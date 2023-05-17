Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısı alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısı alev aldı Eyüpsultan'da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da 2 katlı binanın çatısı alev aldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 05: 30 sıralarında Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Kumru Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Duman - 3. Sayfa

Eyüpsultan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title