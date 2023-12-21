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Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının aracıyla makas atıp sosyal medyada paylaştı

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Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir B., babasının arabasını alarak arkadaşlarıyla birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yaparak makas atan genç, bu anları sosyal medya hesabında paylaştı ve tepkilere neden oldu.

Eyüpsultan'da 16 yaşındaki lise öğrencisi genç, babasının aracıyla makas atığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

Eyüpsultan Göktürk İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Emir B. isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi babasının arabasını alarak arkadaşları ile birlikte otoyola çıktı. Trafikte hız yapıp makas atan genç, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Havalimanı Eyüpsultan Göktürk Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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