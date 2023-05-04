Eylemde taşkınlığa müdahale eden polise tokat atan astsubaya 5 ay hapis cezası

İSTANBUL Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemi sırasında barikatlar önünde polis memuruna tokat attığı iddia edilen astsubayın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, astsubayı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Fatih'te sağlık çalışanlarının eylemi sırasında polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak barikatlar önünde polis memuru T.I.'ya tokat atıp darp ettiği iddia edilen astsubay sanık N.K.Ö.'nün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 18.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık N.K.Ö. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada müşteki avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık N.K.Ö. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatını istedi.

Karar açıklandı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık N.K.Ö.'yü 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

1 suçtan beraatına hükmedildi

Mahkeme ayrıca, sanığın 'izinsiz gösteriye katılma' suçundan her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli astsubay N.K.Ö.'nün 'izinsiz gösteriye katılma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan toplamda 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.