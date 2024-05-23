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Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

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Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eyüpsultan Eylem Tok trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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