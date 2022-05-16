Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Haberler

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı.
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
ŞANLIURFA - Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
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