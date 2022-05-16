Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

ŞANLIURFA - Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı "canlı bomba", Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

title