Eylem arayışındaki çeteye yönelik yapılan operasyonda adeta cephane ele geçirildi Silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha yakalanırken, zanlılara ait adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi Daha önce işlenen birçok cinayet ve yaralamalarda...

Eylem arayışındaki çeteye yönelik yapılan operasyonda adeta cephane ele geçirildi

Silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli daha yakalanırken, zanlılara ait adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İSTANBUL - Daha önce işlenen birçok cinayet ve yaralamalarda 'azmettirici' ya da 'tetikçilik' yaptıkları iddiasıyla operasyonlara hedef olan Barış Boyun liderliğindeki çeteye yönelik İstanbul'da yeni bir operasyon düzenlendi. Suç ağına ait cephaneyi andıran silahlar emniyette sergilenirken, 17 şüphelinin gözaltına alındığı ve 8'inin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen ve son 2 yılda onlarca kez gerçekleştirilen operasyonda, suç ağının üyeleri tek tek tespit edilip yakalanmış ve çoğu tutuklanmıştı.

Çeteyi yurt dışından yönlendiriyor

Bu operasyonlarda, kentin pek çok noktasında silahlı faaliyete karışan, cinayet ve yaralama gibi olaylarda 'azmettirici' ya da 'tetikçilik' yaptıkları ileri sürülen suç şebekesi hedef alınmıştı. Elebaşları kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yargı sürecinde olan çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. 'Tetikçilik', 'adam yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' da dahil, birçok eylem ve faaliyetine son verilen çete üyelerinin yeni bir eylem arayışında olduğu saptandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün İstanbul'da çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kuşkulu kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirilirken, bunların 10'u aynı gün mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların 8'i mahkemece tutuklanırken, 2 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan ve eylem arayışında oldukları saptanan çete üyelerinin 7'sinin polisteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Dün ve önceki operasyonlarda çeteden ele geçirilen ikisi uzun namlulu, 8'i tabanca olmak üzere çok sayıda silah ve mermiden oluşan suç unsuru bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Çetenin üstlendiği faaliyetler

Çete üyelerinin, bundan önce Balkan ülkeleri başta olmak üzere yurtiçi ve dışındaki irili ufaklı birçok suç ağına para karşılığı eylem gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Bu eylemlerin en bilineni ise geçen yılın Eylül ayında Mecidiyeköy'de Sırp Skaljari Çetesi'nin lideri Jovan Vukotic'in pusuya düşürülerek öldürülmesi olarak dikkat çekiyor.

Öte taraftan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Polisinin son yıllarda peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlar, kendilerine sığınak arayan mafya tipi yapılanmalara ve sokak çetelerine güçlü bir mesaj olarak nitelendiriliyor.