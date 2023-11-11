Evsiz Adamın Cesedi İşyerinde Bulundu

Esenyurt'ta boşaltılan bir işyerinde evsiz olduğu öğrenilen Oktay H.'nin cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ESENYURT'ta 6 ay önce boşaltılan işyerinde evsiz olduğu öğrenilen Oktay H.'nin cesedi bulundu. Polis, Oktay H.'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bir işyerinde meydana geldi. 6 ay önce boşaltıldığı öğrenilen işyerinin önünden geçen bir esnaf, içeride bir adamın hareketsiz yattığını gördü. Durumdan şüphelenen esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oktay H. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Oktay H.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yapılan ilk çalışmalarda Oktay H.'nin evsiz olduğu, bir süredir uyumak için söz konusu işyerine girdiği ve madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Oktay H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.