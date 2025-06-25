Evren'de Refüje Çarpan Tır Alev Aldı

Ankara'nın Evren ilçesinde refüje çarpan bir tır alev aldı.

Olay, Evren ilçesinde, Ankara-Niğde otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde kontrolü kaybeden bir tır refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır alırken, sürücü hızla araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA